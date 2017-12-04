Новогодняя Распродажа в KERAMA MARAZZI!

4 декабря 2017, 10:44

В преддверии нового года, фирменные магазины керамической плитки и керамического гранита KERAMA MARAZZI дарят своим покупателям невероятные скидки! Только с 8 по 18 декабря!

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KERAMA MARAZZI дарит новогодние скидки абсолютно на все коллекции!
KERAMA MARAZZI дарит новогодние скидки абсолютно на все коллекции!

Такое щедрое предложение бывает только в перед Новым Годом! Фирменные магазины KERAMA MARAZZI дарят всем покупателям скидки 20% на весь ассортимент керамической плитки, керамического гранита, мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат. Акция действует только с 8 по 18 декабря. Именно сейчас приобрести плитку и сантехнику можно очень выгодно!

Например, плитка из серии Эйвон формат 20*30 обойдется всего лишь в 375 руб.м2 вместо 468 руб.м2

А раковина с крепежом Buongiorno 55 обойдется всего за 2640 руб. вместо 3300 руб.

В KERAMA MARAZZI выбирать плитку легко и приятно. Богатейший ассортимент керамической плитки, керамического гранита, мозаики, сантехники позволяет создавать бесчисленное множество уникальных интерьеров, которые удивят даже самого искушенного покупателя. А опытные продавцы помогут определиться с выбором, рассчитают необходимое количество плитки, а также совершенно бесплатно разработают дизайн-проект, благодаря которому вы увидите, как будет выглядеть ваше помещение еще до начала ремонта! А широкий диапазон цен в период акции позволит вам сэкономить на подарки для близких.

Только с 8 по 18 декабря KERAMA MARAZZI дарит новогодние скидки абсолютно на все коллекции! Такое предложение только раз в году!. Выбирай любую плитку и получай скидку!

С полным ассортиментом KERAMA MARAZZI можно ознакомиться на сайте: sib.kerama-marazzi.com

Скидка не распространяется на сопутствующие товары: клей, крестики, затирка и др. штучные товары. На время действия акции скидки не суммируются. Подробности уточняйте у продавцов.

KERAMA MARAZZI дарит новогодние скидки абсолютно на все коллекции!
KERAMA MARAZZI дарит новогодние скидки абсолютно на все коллекции!

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле:

ул. Малахова, 94 Б
тел. 8 (3852) 27-10-97

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