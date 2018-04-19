Прыгаем и летим! Чем полезны для детей ирландские танцы

Весело, но трудно

В "Аваллоне" изучают традиционный ирландский танец в различных его видах: в мягкой обуви (прыгать и летать), в жёсткой (стучать степ и опять прыгать), сольные танцы, парные, групповые, парно-групповые, фигурные.

Сюда приходят дети с 6 лет. Первый месяц они просто учатся двигаться под музыку. Потом начинается работа над базовыми движениями, которые впоследствии "складываются" в танец.

Среди всего многообразия танцев ирландские стоят особняком. "Нужно будет долго и много трудиться над собой", — предупреждает руководитель и преподаватель школы Ульяна Рудько.

Irish dance состоит из прыжков и шагов в такт музыке. Глядя, как красиво и легко "скачут" танцоры, думается, что можно быстро заучить несколько "па", а потом все получится. На самом деле это сложный спортивный танец.

Главное — упорство

Ирландские танцы требуют хорошей физической формы, грации и чувства ритма. Все это можно "натренировать" с нуля. Особая нагрузка ложится на ноги (икры и ступни) и вообще опорно-двигательный аппарат.

Лучше запастись справкой от врача о том, что у ребенка нет противопоказаний к занятиям (здесь будет много прыжков, наклоны, растяжки, удары ногами по полу).

Чтобы понять, насколько велика нагрузка, достаточно одного факта: при определенном ритме за 30-секундный танец нужно сделать 121 движение ногами.

Тренировки помогут полностью контролировать тело, стать более выносливым и уверенным в себе. И, конечно, irish dance особенно любят за особенные эмоции — чувство полета. Чтобы понять, стоит ли заниматься ирландскими танцами, можно записаться на бесплатный пробный урок, где покажут базовые движения.

Дойти до цели

Иногда на разучивание одного элемента уходит месяц, а на одну постановку около года. Сложно объяснить это детям, которые нетерпеливы и хотят получить результат здесь и сейчас. Поэтому в "Аваллоне" есть правило - у каждого отдельного занятия есть пусть небольшая, но цель, которой нужно достичь.

"Обычно я даю ребенку упражнение выше его уровня, но оно должно быть выполнимым, — рассказывает Ульяна Рудько. — Здесь важно дать ему понять, что большую часть на пути к этому упражнению он уже прошел и осталось совсем немного. Как же у них загораются глаза, когда они чувствуют, что получается! И это — шаг к еще более сложному упражнению".

Чтобы ребенок хотел учиться и двигаться дальше, ему никогда не должно быть скучно, считает Ульяна. Зажигательные ирландские мелодии — рилы и джиги — соскучиться точно не дадут.

Большие перспективы

Школа "Аваллон" официально зарегистрирована в Международной Ассоциации Ирландского Танца (WIDA). И это открывает перед учениками большие перспективы.

Сначала танцоры едут на сибирские соревнования (они проводятся примерно раз в три месяца), затем соревнования федерального уровня, а это путь на чемпионаты мира и Европы.

У всех танцоров "Аваллона" есть возможность выезжать на обучение за границу и участвовать соревнованиях, которые организует WIDA в любом городе мира, где есть их представительство.

Кроме того, Ассоциация может и трудоустроить танцора. Для этого нужно доказать свою компетентность и пройти все 11 уровней экзаменов, чтобы стать преподавателем или судьей соревнований.

Справка

В единственной в Барнауле школе ирландского танца «Аваллон».

Почти до конца XX века ирландскими танцами увлекалась лишь небольшая группа людей. Это были ирландцы и их потомки в эмиграции. Но все изменилось после того, как в 1994 году в антракте конкурса "Евровидение" было представлено шоу "Riverdance", в котором участвовали чемпионы по ирландским танцам Джин Батлер и Майкл Флэтли. Отработанная годами тренировок и соревнований традиционная ирландская танцевальная техника покорила весь мир.

Контакты

Тел.: 8-923-644-40-76

Улица: Пролетарская,113

@ uljankarudko@gmail.com

Вконтакте: