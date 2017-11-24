Разгон после торможения: в автосалоны Алтая вернулись покупатели, но не во все

За три квартала 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 5740 новых легковых автомобилей. Это на 20,6% больше, чем в январе — сентябре 2016 года. Такие данные altapress.ru предоставили в аналитическом агентстве "Автостат".

В других регионах динамика похожая: в целом по России число проданных экземпляров, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), увеличилось на 17,3%. Правда, АЕБ учитывает в том числе и продажи легкого коммерческого транспорта. Но его доля невелика и в целом не искажает общую картину. В ассоциации отмечают, что к Новому году рынок по объему, скорее всего, вернется к уровню 2015 года.

Краткое содержание

Масс-маркет: "француз" повержен

Из 10 самых востребованных в Алтайском крае брендов продажи нарастили все, кроме Renault. Спрос на машины французской компании снизился на 15%. Всего за девять месяцев жители региона поставили на учет 450 автомобилей этой марки. Интересно, что год назад наблюдалась противоположная картина: когда все лидеры уходили в минус разной степени глубины, дилер Renault сумел нарастить продажи на 21%.

В этом году прорыв продемонстрировали южнокорейские бренды. Hyundai разошелся в регионе тиражом 680 экземпляров (+74%), KIA — 455 (+65%). У последней марки локомотивом продаж стал обновившийся в этом году седан Rio, а Hyundai "сделал кассу" на кроссовере Сreta (см. блок "Топ-10 автомобилей года на Алтае"). Также Hyundai в начале года удачно обновил свой бестселлер Solaris.

В 2017 году стали заметно лучше разбирать Datsun (180 экземпляров, +56%) и Nissan (545 продаж; +34%). Последний вместе с "корейцами" оттеснил Renault в рейтинге самых продаваемых марок со второго места, куда "французы" забрались в 2016 году, обратно на пятое.

Безоговорочный лидер продаж — Lada с недосягаемым для конкурентов показателем 1,2 тыс. проданных автомобилей (+17%). В конце 2015 года "АвтоВАЗ" выпустил сразу две конкурентоспособные модели — Vesta и Xray. За это время обе неплохо себя зарекомендовали и попали в топ-10 самых популярных в стране, но в Алтайском крае в "десятке" закрепилась только Vesta. Хэтчбеку Xray на Алтае предпочитают классический внедорожник 4х4. Такова специфика аграрного региона, говорят дилеры.

Также в топ-10 брендов в Алтайском крае попали:

Toyota (420 авто; +16%);

Сhevrolet (355; + 7,6%);

УАЗ (220; +2,3%);

Datsun (180; +56%);

Volkswagen (160; +6,7%).

Мнения экспертов

Максим Хныкин,

гендиректор автосалона "Автомагистраль" (дилер УАЗ):

— У нас показатели на уровне прошлого года. Основные наши потребители — сельхозпроизводители. Но они сейчас сидят без денег (в этом году в стране и в крае установился крайне низкий уровень цен на зерновые нового урожая. — Прим. ред.).

Александр Лисицын,

собственник автоцентра "ЮГ" (дилер Lada):

— Программы господдержки, которые действовали в этом году, оказались достаточно эффективными. На продажах сказалось оживление экономики и то, что "АвтоВАЗ" повысил уровень своей продукции. Летом у нас практически не было машин на площадке — продавали их буквально с автовозов (конечно, делая предпродажную подготовку). По Lada Vesta был даже дефицит, завод не успевал их поставлять. И сейчас у нас предоплаченных машин около 30. В ноябре мы запустили в продажу универсал Vesta SW, и эти машины распроданы уже до февраля 2018 года.

Александр Поддубный,

гендиректор холдинга АНТ (дилер Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun):

— Думаю, оживление рынка связано частично с ростом доходов населения, частично — с эффектом отложенного спроса. В предыдущие годы люди придерживали деньги, так как не знали, что будет дальше. Но необходимость обновить автомобиль назрела, установилась некая стабильность, и люди наконец-то решились на покупки.

Премиум-сегмент: меланхоличный рост

Все непростые для авторынка годы спрос на машины престижных марок падал не так сильно, как в других сегментах. Как рассказывают барнаульские дилеры таких брендов, их целевая аудитория предпочла купить пусть более "скромные" комплектации, но все же остаться в привычном для себя классе.

Интересно, что и восстанавливается этот сегмент столь же меланхолично, как и сжимался. Так, за девять месяцев 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 393 легковых авто премиальных брендов (против 380 за тот же отрезок 2016 года).

Отметим, что в премиальном сегменте данные о регистрации новых автомобилей не вполне точно отражают число продаж местных дилеров. В этом классе покупатели, как правило, ищут автомобиль в нужном исполнении сразу в нескольких регионах. Нередко в дилерские центры Алтайского края приезжают представители клиентов из Москвы и увозят покупку в столицу автовозом.

Мнение эксперта

Дмитрий Щербинин,

директор по продажам автоцентра "Дикси" (BMW):

— Оживления на рынке мы не почувствовали. Мы его создавали. Приходилось больше отдавать себя работе, в частности активнее работать с клиентской базой. Наш подход стал более индивидуальным, мы даем привилегии постоянным покупателям. При этом ценовая политика у нас теперь гибче. Мы стали зарабатывать меньше на каждой единице, но увеличили число продаж.

"Китайцы" провалились

У продавцов автомобилей китайских марок 2017 год явно не лучший. За девять месяцев более-менее стабильный результат показал лишь барнаульский партнер Lifan: 129 сделок (-11% к показателю годичной давности). Другие бренды из Поднебесной откровенно провалились: Chery купили только 27 человек (-55%), Geely — 11 (-76%).

Мнение эксперта

Сергей Нарзуков,

директор автосалона "Союз-Авто" (Ravon, Chery):

— Сhery обновил модельный ряд. Вместе с этим изменилась и ценовая политика. Некоторые модели в хорошей комплектации "перешагнули" за отметку в 1 млн рублей. У Geely такая же история. В этом мы видим причины спада продаж. Нас выручило то, что в 2016 году мы взяли дилерство Ravon. Этот производитель предлагает бюджетные модели, и они пользуются популярностью. Новый бренд покупателей не отпугивает — все понимают, что это автомобили Chevrolet, просто с другими шильдиками. Их даже собирают на том же заводе. В целом чувствуется, что рынок восстанавливается. Этому способствуют льготные программы, как государственные, так и от дистрибьютора. Например, госпрограммы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" обеспечили нам около 10–15% продаж, льготный трейд-ин — до 50%.

Геннадий Кормильцев,

гендиректор компании "АГАС" (Lifan, УАЗ):

— В октябре мы увидели оживление. Уверен, к концу года улучшим показатели по числу продаж. Но рынок сдерживает то, что у людей нет денег. Алтайский край — один из самых закредитованных субъектов страны, и банки не спешат выдавать новые ссуды. Из пяти желающих оформить кредит одобрение получают лишь один-два. Покупатель, с одной стороны, боится скачка цен на автомобили, а с другой — уже привык к льготным условиям, скидкам и акциям. Всегда спрашивают, будет ли какой-нибудь подарок, спецпредложение и т. д. И многие откладывают покупку в ожидании распродаж. Я по натуре осторожный оптимист и думаю, что рынок в целом по России продолжит восстанавливаться и в 2018 году. Полагаю, если не будет катаклизмов в экономике, рост составит не ниже 10%.

* — по итогам января – сентября 2017 года.

Факт

Смотрите также

В июле государство запустило программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

По ним давали скидку на уплату первоначального взноса автокредита в размере.

10% от стоимости приобретаемого автомобиля, а также снижали ставку автокредита на 6,7%.

В кредит по госпрограммам можно было купить легковой автомобиль российской сборки стоимостью до 1,45 млн руб­лей. К ноябрю выделенные на программы деньги досрочно закончились, но Минпромторг обещает возобновить их в 2018 году.