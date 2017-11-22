Главный архитектор рассказал, почему в Барнауле возможна реновация по примеру Москвы

Острые задачи
— Виктор Дмитриевич, что сейчас в вашем фокусе?
— Направлений работы много. Это и сохранение исторического архитектурного наследия как основы индивидуального облика городов, и расчистка городских проспектов от излишнего "визуального мусора" — вывесок на фасадах зданий и сомнительных по размерам и содержанию рекламных установок, и точечная застройка.
— Вы не раз выступали против последнего — точечной застройки Барнаула. Что тревожит сильнее всего?
— Точечная застройка увеличивает население и опережает развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Места такого размещения домов носят случайный характер без учета перспективы территории. В силу этого она может исключить размещение таких обязательных элементов жилой зоны, как детские сады и школы, требующие значительных участков — от 1 до 2 гектаров соответственно. Усиливающийся со временем дисбаланс неизбежно приведет к социальным и техническим проблемам территорий.
Получается так потому, что для застроенных кварталов Барнаула, где возникает "точка", не разработаны проекты планировки. Это значит, не установлены очередность планируемого развития, состав, в том числе набор соцучреждений, и параметры застройки. А именно на освоение таких территорий делает ставку проект генплана (рассчитывается до 2036 года. Сейчас на доработке в "Гипрогоре". — Прим. ред.).
Здесь предполагается массовое высотное строительство. "Штучным" методом без каких-либо комплексных проработок перспективы этих планов не реализовать.
— Но на какие-то кварталы проекты планировок все же есть?
— В этом году в Барнауле подготовлены проекты планировок для поселков Гоньба, Казенная Заимка, Центральный — безусловно, важных, но не стратегических площадок. Надо понимать, что на разработку этих документов требуется время, но уже сейчас необходимо определить первоочередные направления развития и в опережающем порядке обеспечивать их необходимой градостроительной документацией.
Идеи по спасению
— Одно из решений, по крайней мере с детсадами, — их размещение на первых этажах домов. Как думаете, спасет ситуацию?
— Застройка территории не должна вестись такими вынужденными ущербными приемами. Размещение детсадов в жилых домах — это одно из последних решений в списке возможных. Центральная часть города застроена преимущественно ветхим частным сектором, подлежащим "ковровой" реконструкции. По сути это "чистое поле", на котором проектируется современный жилой комплекс.
Детские сады должны отвечать многим требованиям, в том числе по обособленной территории. Совмещение в одном объекте жилой и общественной функций не дает экономических преимуществ, но усложняет проектирование, организацию дворов. При этом "за кадром" по-прежнему остаются школы, инженерные коммуникации, дороги.
— То есть пока нет проектов планировок, невозможно исправить проблемы, которые несет за собой точечное строительство?
— Точечное строительство с июля этого года по сути "вне закона": если нет утвержденного проекта планировки территории, у муниципалитета есть основания для отказа в выдаче ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. — Прим. ред.). Основательное препятствие, но для этого потребуется определенная "административная воля".
— Это же революция, которая может полностью парализовать строительство в центре, то есть отсечь половину объемов ввода жилья в Барнауле, как вы считаете?
— Не совсем так. Закон обратной силы не имеет, и ГПЗУ, выданные до июля 2017 года, будут реализованы — некий "строительный задел" есть. Другое дело, что время, прошедшее с момента принятия изменений в Градостроительный кодекс (июль 2016 года), не использовано для адаптации к новым условиям.
Например, можно было определиться на уровне города с территориями ближайшего развития, разработать проекты планировки и объединить на них усилия муниципалитета и всех желающих "точечников". Так или иначе, но требования законодательства исполнять придется, а точечные бессистемные вкрапления домов останавливать.
— Проблема у проектов планировок в том, что, зная планы города, частные собственники будут задирать цену своих объектов, а без их выкупа не обойтись. Есть ли решение?
— Действительно, такая проблема существует, и не только в нашем городе. Есть и решения. В Москве реализуется масштабный проект реновации, и в его рамках сформулированы равные и приемлемые для всех участников условия компенсации. Понимаю, что пример не совсем корректный, но принципиальный подход к решению проблемы заслуживает внимания. Нужна долгосрочная городская программа с четко обозначенными целями, инструментами ее реализации, в том числе прописанными условиями "ценовых" взаимоотношений.
По закону
— Виктор Дмитриевич, Минстрой хочет, чтобы не только возводили квадратные метры, но и создавали комфортную среду обитания. Поэтому в сентябре в крае создали должность главного архитектора. Что-то подсказывает: будет трудно выполнить главную задачу. Что станет подспорьем?
— Это своевременно, потому что вопросы архитектуры постепенно ушли на второй план, а именно она определяет качество среды проживания.
Сложилось мнение, что у органов архитектуры нет средств для управления градостроительством. Оттого появляются "случайные" по этажности дома в "случайных" же местах, без учета того, что, кроме этого, нужны детсады, поликлиники, дороги, новые коммуникации. Да, для проектирования и строительства Градостроительный кодекс обязывал органы архитектуры по заявлению собственника выдавать ГПЗУ и не предусматривал оснований для отказа.
Но даже и в этой ситуации можно регулировать застройку с помощью действующих краевых и муниципальных нормативов, которые увязывают объемы строительства с площадью участка, предписывают обеспечение жилья соцучреждениями в пешей доступности. Насколько этот регулятор был использован — другой вопрос.
Плюс напомню, что теперь законно отказать в ГПЗУ и разрешении на строительство, если нет проекта планировки территории. И к этому тоже надо прийти.
— Что еще уже можно использовать?
— Еще одно заблуждение — необязательность (и неправомерность) процедуры согласования архитектурных решений, о которой также нет упоминания в Градкодексе. Правительство РФ своим постановлением еще в 2014 году отнесло согласование архитектурно-градостроительного облика объекта к обязательным процедурам, если порядок их проведения установлен местным нормативным правовым актом. Сейчас я работаю над подготовкой такого документа на уровне края. Думаю, что к началу следующего года муниципалитеты получат его для руководства или дублирования на местном уровне.
Перечисленные нововведения — это еще не решение, но серьезное правовое основание для работы по формированию комфортной среды.
Специальный вопрос
— До назначения на должность вы и ваши коллеги критиковали проект генплана Барнаула, указывали на его спорные предложения. Услышали вас разработчики?
— Пока неясно. Но я надеюсь, что мы не вернемся к тому состоянию документа, в котором он находился год назад, и разработчики серьезно отнесутся к сделанным замечаниям. Разговоры не должны остаться только разговорами, нужна конкретная реакция — либо поправки, либо аргументы в поддержку принятых в генплане решений. Ни того, ни другого пока не опубликовано.
Проектировщики должны быть готовы, что с учетом негатива прошедших публичных слушаний "гладкого" согласования не получится. Расширится круг участников обсуждения, в том числе общественного. Проект рассмотрят на градостроительном совете при минстройтрансе Алтайского края, обновленный персональный состав которого уже определен. И если состоится конструктивный заинтересованный диалог, появится вероятность, что на выходе получится взвешенный документ, приемлемый для большинства.
О чем еще рассказал собеседник
О задачах
— Круг задач главного архитектора определен положением о минстройтрансе Алтайского края, а конкретное содержание — Градостроительным кодексом РФ. Например, нужно добиться, чтобы граждане и тем более архитекторы участвовали в градостроительной деятельности. Должен быть диалог между всеми участниками градостроительного процесса — властью, обществом, бизнесом.
Считаю, что градостроительные советы по знаковым проектам должны освещаться в СМИ, а публичные слушания по вопросам, влияющим на жизнь людей, быть действительно публичными — чтобы человек, "не отрываясь от кресла", мог получить информацию о переменах в городе. Сейчас же информация условно доступна. Как в случае с сереброплавильным заводом: что значит предложение от организаторов прийти в городскую администрацию — объект с пропускным режимом — и ознакомиться с проектом?
Об историческом наследии
— На Алтае множество достойных памятников архитектуры — в Барнауле, Змеиногорске, Колывани, Павловске — поселениях, связанных горнозаводской историей региона. Интересны и торговые города — Бийск и Камень-на-Оби, сохранившие комплексы памятников архитектуры. Положение с сохранением памятников в городах края если не лучше, чем в Барнауле, то, во всяком случае, стабильнее. Чем меньше поселение, тем меньше строительная активность, а значит, меньше вероятность навредить памятнику.
Об инвестициях
— Комплексность и архитектурно-художественная привлекательность застройки сами по себе повышают инвестиционную ценность территории. Интерес к ней растет, когда она удобна, с доступными объектами повседневного обслуживания. Можно, конечно, эксплуатировать только факторы "центральности" или "экологичности" (в случае с Горой), но они уже исчерпаны и явно недостаточны. Ежедневные поездки в сады-школы и обратно не укладываются в представление жителей об удобной жилой среде, и отчетливее приходит на память строка В. Маяковского: лодка комфорта разбилась о быт.
Досье
Факт
Нормальным считается положение, когда в год на одного жителя строят 1 кв. м жилья. То есть ежегодно в Барнауле должны вводить около 600 тыс. "квадратов". Вводят в среднем около 350.
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