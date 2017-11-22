Главный архитектор рассказал, почему в Барнауле возможна реновация по примеру Москвы

Острые задачи

— Виктор Дмитриевич, что сейчас в вашем фокусе?

— Направлений работы много. Это и сохранение исторического архитектурного наследия как основы индивидуального облика городов, и расчистка городских проспектов от излишнего "визуального мусора" — вывесок на фасадах зданий и сомнительных по размерам и содержанию рекламных установок, и точечная застройка.

— Вы не раз выступали против последнего — точечной застройки Барнаула. Что тревожит сильнее всего?

— Точечная застройка увеличивает население и опережает развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Места такого размещения домов носят случайный характер без учета перспективы территории. В силу этого она может исключить размещение таких обязательных элементов жилой зоны, как детские сады и школы, требующие значительных участков — от 1 до 2 гектаров соответственно. Усиливающийся со временем дисбаланс неизбежно приведет к социальным и техническим проблемам территорий.

Получается так потому, что для застроенных кварталов Барнаула, где возникает "точка", не разработаны проекты планировки. Это значит, не установлены очередность планируемого развития, состав, в том числе набор соцучреждений, и параметры застройки. А именно на освоение таких территорий делает ставку проект генплана (рассчитывается до 2036 года. Сейчас на доработке в "Гипрогоре". — Прим. ред.).

Здесь предполагается массовое высотное строительство. "Штучным" методом без каких-либо комплексных проработок перспективы этих планов не реализовать.

— Но на какие-то кварталы проекты планировок все же есть?

— В этом году в Барнауле подготовлены проекты планировок для поселков Гоньба, Казенная Заимка, Центральный — безусловно, важных, но не стратегических площадок. Надо понимать, что на разработку этих документов требуется время, но уже сейчас необходимо определить первоочередные направления развития и в опережающем порядке обеспечивать их необходимой градостроительной документацией.

Идеи по спасению

— Одно из решений, по крайней мере с детсадами, — их размещение на первых этажах домов. Как думаете, спасет ситуацию?

— Застройка территории не должна вестись такими вынужденными ущербными приемами. Размещение детсадов в жилых домах — это одно из последних решений в списке возможных. Центральная часть города застроена преимущественно ветхим частным сектором, подлежащим "ковровой" реконструкции. По сути это "чистое поле", на котором проектируется современный жилой комплекс.

Детские сады должны отвечать многим требованиям, в том числе по обособленной территории. Совмещение в одном объекте жилой и общественной функций не дает экономических преимуществ, но усложняет проектирование, организацию дворов. При этом "за кадром" по-прежнему остаются школы, инженерные коммуникации, дороги.

— То есть пока нет проектов планировок, невозможно исправить проблемы, которые несет за собой точечное строительство?

— Точечное строительство с июля этого года по сути "вне закона": если нет утвержденного проекта планировки территории, у муниципалитета есть основания для отказа в выдаче ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. — Прим. ред.). Основательное препятствие, но для этого потребуется определенная "административная воля".

— Это же революция, которая может полностью парализовать строительство в центре, то есть отсечь половину объемов ввода жилья в Барнауле, как вы считаете?

— Не совсем так. Закон обратной силы не имеет, и ГПЗУ, выданные до июля 2017 года, будут реализованы — некий "строительный задел" есть. Другое дело, что время, прошедшее с момента принятия изменений в Градостроительный кодекс (июль 2016 года), не использовано для адаптации к новым условиям.

Например, можно было определиться на уровне города с территориями ближайшего развития, разработать проекты планировки и объединить на них усилия муниципалитета и всех желающих "точечников". Так или иначе, но требования законодательства исполнять придется, а точечные бессистемные вкрапления домов останавливать.

— Проблема у проектов планировок в том, что, зная планы города, частные собственники будут задирать цену своих объектов, а без их выкупа не обойтись. Есть ли решение?

— Действительно, такая проблема существует, и не только в нашем городе. Есть и решения. В Москве реализуется масштабный проект реновации, и в его рамках сформулированы равные и приемлемые для всех участников условия компенсации. Понимаю, что пример не совсем корректный, но принципиальный подход к решению проблемы заслуживает внимания. Нужна долгосрочная городская программа с четко обозначенными целями, инструментами ее реализации, в том числе прописанными условиями "ценовых" взаимоотношений.

По закону

— Виктор Дмитриевич, Минстрой хочет, чтобы не только возводили квадратные метры, но и создавали комфортную среду обитания. Поэтому в сентябре в крае создали должность главного архитектора. Что-то подсказывает: будет трудно выполнить главную задачу. Что станет подспорьем?

— Это своевременно, потому что вопросы архитектуры постепенно ушли на второй план, а именно она определяет качество среды проживания.

Сложилось мнение, что у органов архитектуры нет средств для управления градостроительством. Оттого появляются "случайные" по этажности дома в "случайных" же местах, без учета того, что, кроме этого, нужны детсады, поликлиники, дороги, новые коммуникации. Да, для проектирования и строительства Градостроительный кодекс обязывал органы архитектуры по заявлению собственника выдавать ГПЗУ и не предусматривал оснований для отказа.

Но даже и в этой ситуации можно регулировать застройку с помощью действующих краевых и муниципальных нормативов, которые увязывают объемы строительства с площадью участка, предписывают обеспечение жилья соцучреждениями в пешей доступности. Насколько этот регулятор был использован — другой вопрос.

Плюс напомню, что теперь законно отказать в ГПЗУ и разрешении на строительство, если нет проекта планировки территории. И к этому тоже надо прийти.

— Что еще уже можно использовать?

— Еще одно заблуждение — необязательность (и неправомерность) процедуры согласования архитектурных решений, о которой также нет упоминания в Градкодексе. Правительство РФ своим постановлением еще в 2014 году отнесло согласование архитектурно-градостроительного облика объекта к обязательным процедурам, если порядок их проведения установлен местным нормативным правовым актом. Сейчас я работаю над подготовкой такого документа на уровне края. Думаю, что к началу следующего года муниципалитеты получат его для руководства или дублирования на местном уровне.

Перечисленные нововведения — это еще не решение, но серьезное правовое основание для работы по формированию комфортной среды.

Специальный вопрос

— До назначения на должность вы и ваши коллеги критиковали проект генплана Барнаула, указывали на его спорные предложения. Услышали вас разработчики?

— Пока неясно. Но я надеюсь, что мы не вернемся к тому состоянию документа, в котором он находился год назад, и разработчики серьезно отнесутся к сделанным замечаниям. Разговоры не должны остаться только разговорами, нужна конкретная реакция — либо поправки, либо аргументы в поддержку принятых в генплане решений. Ни того, ни другого пока не опубликовано.

Проектировщики должны быть готовы, что с учетом негатива прошедших публичных слушаний "гладкого" согласования не получится. Расширится круг участников обсуждения, в том числе общественного. Проект рассмотрят на градостроительном совете при минстройтрансе Алтайского края, обновленный персональный состав которого уже определен. И если состоится конструктивный заинтересованный диалог, появится вероятность, что на выходе получится взвешенный документ, приемлемый для большинства.

О чем еще рассказал собеседник

О задачах — Круг задач главного архитектора определен положением о минстройтрансе Алтайского края, а конкретное содержание — Градостроительным кодексом РФ. Например, нужно добиться, чтобы граждане и тем более архитекторы участвовали в градостроительной деятельности. Должен быть диалог между всеми участниками градостроительного процесса — властью, обществом, бизнесом. Считаю, что градостроительные советы по знаковым проектам должны освещаться в СМИ, а публичные слушания по вопросам, влияющим на жизнь людей, быть действительно публичными — чтобы человек, "не отрываясь от кресла", мог получить информацию о переменах в городе. Сейчас же информация условно доступна. Как в случае с сереброплавильным заводом: что значит предложение от организаторов прийти в городскую администрацию — объект с пропускным режимом — и ознакомиться с проектом? Об историческом наследии — На Алтае множество достойных памятников архитектуры — в Барнауле, Змеиногорске, Колывани, Павловске — поселениях, связанных горнозаводской историей региона. Интересны и торговые города — Бийск и Камень-на-Оби, сохранившие комплексы памятников архитектуры. Положение с сохранением памятников в городах края если не лучше, чем в Барнауле, то, во всяком случае, стабильнее. Чем меньше поселение, тем меньше строительная активность, а значит, меньше вероятность навредить памятнику. Об инвестициях — Комплексность и архитектурно-художественная привлекательность застройки сами по себе повышают инвестиционную ценность территории. Интерес к ней растет, когда она удобна, с доступными объектами повседневного обслуживания. Можно, конечно, эксплуатировать только факторы "центральности" или "экологичности" (в случае с Горой), но они уже исчерпаны и явно недостаточны. Ежедневные поездки в сады-школы и обратно не укладываются в представление жителей об удобной жилой среде, и отчетливее приходит на память строка В. Маяковского: лодка комфорта разбилась о быт.

Досье

Виктор Четошников.

Факт

Виктор Дмитриевич Четошников родился 11 июня 1955 года в Барнауле. Окончил с отличием Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности "архитектура" (специализация "градостроительство"). Трудовую деятельность начал в институте "Алтайгражданпроект". С 1992 по 2017 год возглавлял архитектурную мастерскую "ГРАДО". Заслуженный архитектор России. Профессор института архитектуры и дизайна А­лтГТУ им. И. И. Ползунова. Награжден медалью Союза архитекторов России имени И. В. Жолтовского. Автор въездного знака (буквы БАРНАУЛ), который установлен на террасах Нагорного парка. Предложил проект планировки острова Помазкин на правобережье, который лоббировала "Жилищная инициатива". Среди работ — проект реконструкции моста через Барнаулку по проспекту Ленина. Увлекается фотографией.

Нормальным считается положение, когда в год на одного жителя строят 1 кв. м жилья. То есть ежегодно в Барнауле должны вводить около 600 тыс. "квадратов". Вводят в среднем около 350.