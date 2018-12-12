Алтайские ученые наконец научились прогнозировать паводок

На паводковую ситуацию влияет много факторов: количество осадков, температурный режим, степень промерзания почвы, ледовые заторы на реках и другие. К тому же для прогноза необходимы значительные массивы метеорологической информации. Поэтому составить паводковый прогноз довольно сложно.
Разработанный алгоритм позволил рассчитать для бассейна Чарыша необходимые данные об объеме выпадающих осадков, и оценить максимальный уровень подъема воды.
Алгоритм передали Алтайскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его можно использовать для речных бассейнов края, где подтапливаются территории.