Алтайские ученые наконец научились прогнозировать паводок

Ученые АлтГУ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать паводки на Алтае. Полученные результаты могут использовать сотрудники МЧС и других спецслужб для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.