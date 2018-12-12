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Алтайские ученые наконец научились прогнозировать паводок

Ученые АлтГУ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать паводки на Алтае. Полученные результаты могут использовать сотрудники МЧС и других спецслужб для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Алексей Алексеев, Barnaul 22

На паводковую ситуацию влияет много факторов: количество осадков, температурный режим, степень промерзания почвы, ледовые заторы на реках и другие. К тому же для прогноза необходимы значительные массивы метеорологической информации. Поэтому составить паводковый прогноз довольно сложно.

Разработанный алгоритм позволил рассчитать для бассейна Чарыша необходимые данные об объеме выпадающих осадков, и оценить максимальный уровень подъема воды.

Алгоритм передали Алтайскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его можно использовать для речных бассейнов края, где подтапливаются территории.

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