Алтайский ученый нашел много неизвестных науке пауков

Ученый отправился в экспедицию по долине реки Вахш в Таджикистане до границы с Афганистаном. Другая ветвь маршрута пролегла на юго-восток, в сторону предгорий Памира, затронув и основной массив Гиссарских гор.
Он нашел примитивных мигаломорфных пауков (родственники огромных тропических пауков-птицеедов), пауков семейства Palpimanidae, представители которого питаются исключительно другими пауками, а также экземпляры, которые плюются в свою жертву струёй клейкой жидкости.
Впервые в Таджикистане Александр Фомичев нашел ядовитого для человека паука из семейства Sicariidae, укус которого может вызвать некроз.
Также он обнаружил экземпляры, о которых ученые еще ничего не знают.