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Алтайский ученый нашел много неизвестных науке пауков

Один из ведущих алтайских энтомологов, аспирант биофака АлтГУ Александр Фомичев за сезон 2019 года открыл много неизвестных науке видов пауков, сообщила пресс-служба вуза.

Выставка пауков в Барнауле.
Выставка пауков в Барнауле.
Алиса Дригина

Ученый отправился в экспедицию по долине реки Вахш в Таджикистане до границы с Афганистаном. Другая ветвь маршрута пролегла на юго-восток, в сторону предгорий Памира, затронув и основной массив Гиссарских гор.

Он нашел примитивных мигаломорфных пауков (родственники огромных тропических пауков-птицеедов), пауков семейства Palpimanidae, представители которого питаются исключительно другими пауками, а также экземпляры, которые плюются в свою жертву струёй клейкой жидкости.

Впервые в Таджикистане Александр Фомичев нашел ядовитого для человека паука из семейства Sicariidae, укус которого может вызвать некроз.

Также он обнаружил экземпляры, о которых ученые еще ничего не знают.

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