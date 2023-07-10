Американские ученые доказали, что древние люди были каннибалами

Ученые из США нашли доказательства того, что среди древних людей существовал каннибализм, сообщает "Лайф".

На останках человека из Кении исследователи обнаружили 11 порезов от каменного оружия. Ученые изучили кость и решили, что девять из них сделал человек.

Таким образом эксперты решили, что предки человека начали употреблять в пищу себе подобных более миллиона лет назад. Это значительно раньше, чем до этого думали специалисты.

По словам исследователя, есть еще много доказательств существования каннибализма в древнее время.

"Эти останки подтвердили, что родственники нашего вида начали поедать друг друга ради выживания куда раньше, чем считалось до сего момента", — считают специалисты.

Ранее ученые выяснили, что газовые плиты могут провоцировать рак.