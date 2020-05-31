Американский частный космолет пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту совершил успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией, рассказала «Медуза» . NASA ведет прямую трансляцию на своем сайте.

С момента запуска до состыковки со станцией прошло примерно 19 часов. На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США) и бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия).

Сколько астронавты пробудут на МКС, пока неизвестно. Корабль Dragon не может находиться на орбите больше четырех месяцев.

Ресурс In Space сообщает, что на борту станции экипаж корабля Crew Dragon проведет от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Убедившись, что она прошла штатно и замечаний к герметичности нет, специалисты будут ежедневно оценивать состояние бортовых систем корабля.

Завершив работу и забрав возвращаемые грузы, Дуглас Херли и Роберт Бенкен вернутся на Землю, приводнившись в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, где их подберет спасательное судно Go Navigator.

Как ранее сообщал altapress.ru, астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле. Стартовали они 3- мая в 22:22 по Москве.

До этого на станцию американских астронавтов доставляли российские аппараты. Это первый случай, когда пилотируемый аппарат запустила частная компания. Для России это может обернуться потерей крупных сумм, которые платили за место на корабле «Союз».