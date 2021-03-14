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Астрофизик раскритиковал план Илона Маска отправить миллион человек на Марс

Британский астрофизик Мартин Рис раскритиковал основателя SpaceX Илона Маска, планирующего к 2050 году отправить миллион человек на Марс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Ученый подчеркнул, что жить на Марсе — не лучше, чем жить во льдах на полюсе Земли.

«Идея Маска является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — отметил Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон добавил, что для комфортной жизни на Марсе придется «превратить» планету в Землю.

«Переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. В нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе», — уверен он.

Ранее Маск заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он разрабатывает технологию, позволяющую доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.

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