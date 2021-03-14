Астрофизик раскритиковал план Илона Маска отправить миллион человек на Марс

Ученый подчеркнул, что жить на Марсе — не лучше, чем жить во льдах на полюсе Земли.
«Идея Маска является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — отметил Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон добавил, что для комфортной жизни на Марсе придется «превратить» планету в Землю.
«Переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. В нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе», — уверен он.
Ранее Маск заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он разрабатывает технологию, позволяющую доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.