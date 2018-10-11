Астрономы обнаружили десятки новых сообщений от пришельцев

В Австралии ученые заявили, что обнаружили новые FRB-вспышки, которые называют «радиосигналами инопланетян». Учены удалось открыть еще порядка 20 новых источников подобного рода в далеких галактиках, что удвоило уже известное число FRB-вспышек, пишет РИА Новости.

Райан Шэннон,

Технологический университет Суинберн в Мельбурне:

Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их положение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", — заявил (Австралия).

Что такое FRB-вспышки , которые называют «радиосигналами инопланетян»

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Позже астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными «природными» версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение.