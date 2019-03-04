Астрономы заявили, что солнце «уснуло» и ведет себя аномально неактивно

В конце февраля астрономы отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солонце «уснуло» и до сих пор «не просыпается», передают «Вести». Аппаратура, зафиксировавшая это состояние солнца работает нормально.

Уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Об этом учёные сообщают на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Как пишут астрономы, на Солнце не просто нет заметных вспышек, но и количество микро- и нановспышек, в которых генерируется фоновое рентгеновское излучение, тоже упало в десятки раз.

Сейчас светило находится в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнёт усиленно «набирать обороты».

Лето. Женщина. Солнце. СС0

Пока неизвестно, почему светило «решило вздремнуть» и как долго это продлится. Солнечная активность пока плохо поддаётся прогнозированию, несмотря на усилия учёных в этой области.

Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит. Теоретически низкая активность Солнца имеет некоторые негативные последствия, но вряд ли они будут ощутимы на практике.