Биологи констатируют массовое вымирание насекомых. Как это повлияет на нас?

Ученые заявили о начале нового массового вымирания животных. Первыми жертвами новой волны станут насекомые. Шестиногие могут исчезнуть уже в течение ближайших 100 лет, гласит новое исследование Сиднейского университета, сообщает Национальная службы новостей. Но часть из них — гораздо раньше. И это напрямую скажется на человеке.

Анализ показал, что более 40% видов насекомых сокращают численность, а треть находится под угрозой исчезновения. Общая масса насекомых на планете уменьшается на 2,5% в год, что позволяет предположить, что они могут полностью исчезнуть в течение столетия, пишет «Культура ВРН».

Планета находится в начале шестого массового вымирания в истории. Сокращается численность крупных животных, но быстрее всего исчезают насекомые. Хотя они жизненно необходимы для правильного функционирования всех экосистем.





«Если мы не изменим наши способы производства продуктов питания, насекомые в целом практически исчезнут через несколько десятилетий, — предупреждают авторы доклада. — Последствия этого для экосистем планеты будут катастрофическими, если не сказать больше».

Долгоносик. John Hallmén , страничка в Facebook.



Учёные полагают, что главной причиной этой катастрофы является интенсивное сельское хозяйство и повсеместное использование пестицидов. Урбанизация, изменение климата, световое загрязнение, излучение также являются факторами риска. «Если не остановить исчезновение насекомых, это будет иметь катастрофические последствия для выживания человечества», — говорит Франсиско Санчес-Байо из Университета Сиднея, Австралия.





«2,5% годовых потерь за последние 25−30 лет „шокируют“, — сообщил Санчес-Байо газете The Guardian. — Это очень быстро. Через 10 лет у нас будет их на четверть меньше, через 50 лет останется только половина, а через 100 лет их не будет совсем».





Дальше — цепная реакция, каскадный эффект. Множество птиц, рептилий, амфибий и рыб питаются насекомыми. Если убрать этот источник пищи, все эти животные умрут от голода.