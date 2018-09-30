Биологи нашли на Земле бессмертное существо

Перерождающаяся медуза вида Turritopsis nutricula оказалась единственным бессмертным существом на планете. Она очень маленькая — не более пяти мм, но способна многократно омолаживаться. Ее нашли в Средиземном море и в водах Японии.

Эта медуза, в отличие от многих своих собратьев, не погибает после размножения, а опускается на дно и превращается в полип с хитиновой коркой, сообщает ИА «Версия».

Исследователи утверждают, что животное способно управлять своими генами, поскольку после медуза возвращается в предшествующую стадию развития и повторяет свой жизненный цикл заново. Turritopsis nutricula может совершать круг перерождения бесконечно, или до тех пор, пока не погибнет от атаки хищника.

Ученые занимаются изучением феномена, чтобы понять, как у медузы происходит процесс преобразования новых клеток.