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Больные раком мозга назвали первые симптомы, которым не придавали значения

Больные раком мозга назвали несколько симптомов, которым изначально не придавали значения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One. Люди думали, что их проблемы со здоровьем — естественный результат старения.

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

В результатах исследования сообщается, что большинство больных раком мозга изначально списывали проблемы с памятью и потерю равновесия на естественный результат старения. Многие пациенты заметили, что стали «более неуклюжими», но стеснялись обращаться по этому поводу к врачам.

«Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: «стоит навестить доктора», просто не думаешь, и тебе кажется: «я это переживу», — рассказал мужчина из возрастной группы 61−70 лет.

«Я начала спать днем, но тогда я подумала: «Ох, мне же сейчас 50», — сказала женщина в возрасте 51−60 лет.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью. И еще много других людей с работы время от времени говорят: «боже, как я устал», поэтому мне просто казалось, что это испытывают все», — заявила участница исследования из возрастной группы 31−40 лет.

Некоторые больные не принимали симптомы всерьез, потому что они были непостоянными. Многие из опрошенных пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт или деменцию. Другие, отмечается в исследовании, обращались к врачу по настоянию близких.

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