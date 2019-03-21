Эксперты назвали главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Специалисты отмечают, что раса или социально-экономические условия никак не влияют развитие плода с данной генетической аномалией. Но традиционные и религиозные особенности региона сказаться могут, потому что там, где не принято прерывать беременность, число детей с аномалией растет.

Главный риск — возраст матери. У женщин к 40 годам вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна в 9 раз выше по сравнению с 30-летними.

«РИА Новости» отмечают, что в России беременным женщинам вне зависимости от их возраста проводят дородовый скрининг на выявление трисомии 21-й хромосомы у ребенка.

Один из самых эффективных методов исследования — неинвазивный пренатальный тест. Это исследование ДНК плода, выделенной из крови матери. Этот анализ можно проводить на девятой неделе беременности.

Судя по недавним исследованиям, продолжительность жизни людей с синдромом Дауна за последние десятилетия заметно увеличилась благодаря развитию медицины.