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Эксперты назвали главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основной фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна — возраст матери, сообщили в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр», пишут «Известия».

Беременная женщина.
Беременная женщина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Специалисты отмечают, что раса или социально-экономические условия никак не влияют развитие плода с данной генетической аномалией. Но традиционные и религиозные особенности региона сказаться могут, потому что там, где не принято прерывать беременность, число детей с аномалией растет.

Главный риск — возраст матери. У женщин к 40 годам вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна в 9 раз выше по сравнению с 30-летними.

«РИА Новости» отмечают, что в России беременным женщинам вне зависимости от их возраста проводят дородовый скрининг на выявление трисомии 21-й хромосомы у ребенка.

Один из самых эффективных методов исследования — неинвазивный пренатальный тест. Это исследование ДНК плода, выделенной из крови матери. Этот анализ можно проводить на девятой неделе беременности.

Судя по недавним исследованиям, продолжительность жизни людей с синдромом Дауна за последние десятилетия заметно увеличилась благодаря развитию медицины.

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