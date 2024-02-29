29 февраля
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Эксперты объяснили, почему опасно полностью доверять нейросетям

Нейросети все еще часто ошибаются, что может привести к серьезным последствиям, сообщает РИА Новости.

Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Pixabay.com

Эту проблему называют overreliance — чрезмерное доверие или зависимость.

Так, если нейросеть попросить подобрать фильм на вечер, она предложит несуществующую картину. Однако в этом не будет ничего страшного. Но если ее попросить поставить диагноз, а он будет неверным — это уже представляет опасность.

В том, что искусственному интеллекту можно будет доверять на 100%, эксперты сомневаются.

Проблемой в недалеком будущем также может стать использование нейросетей злоумышленниками.

Ранее школьники научились списывать на уроках с помощью нейросетей.

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