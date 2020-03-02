Эксперты объяснили, почему йогурт полезен для мужского здоровья

Во время исследования специалисты изучили состояние здоровья более 30 тыс. мужчин. После этого они проанализировали микроорганизмы, содержащиеся в йогурте. Ученые выяснили, что некоторые вещества могут препятствовать развитию колоректальных новообразований или аденом.

Эксперты утверждают, что если каждый день мужчин будут есть йогурт, то риск возникновения онкологический заболеваний может снизиться на 20%. В продукте находятся особенные пробиотики, уничтожающие раковые клетки в кишечнике.

Напомним, ранее ученые рассказали о наиболее устойчивой к раку группе крови.