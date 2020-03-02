Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Эксперты объяснили, почему йогурт полезен для мужского здоровья

Американские ученые выяснили, чем йогурт полезен для здоровья мужчин, сообщает potokmedia.ru.

Врач.
Врач.
CCO

Во время исследования специалисты изучили состояние здоровья более 30 тыс. мужчин. После этого они проанализировали микроорганизмы, содержащиеся в йогурте. Ученые выяснили, что некоторые вещества могут препятствовать развитию колоректальных новообразований или аденом.

Эксперты утверждают, что если каждый день мужчин будут есть йогурт, то риск возникновения онкологический заболеваний может снизиться на 20%. В продукте находятся особенные пробиотики, уничтожающие раковые клетки в кишечнике.

Напомним, ранее ученые рассказали о наиболее устойчивой к раку группе крови.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость