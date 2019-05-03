9 фактов о Солнце, которые вас удивят

3 мая по всему миру отмечают День Солнца. Об этой звезде, самой близкой к планете Земля, известно не так уж много, но информация поражает. О том, что такое Солнце и сможем ли мы без него — в материале altapress.ru.

99.86% от массы Солнечной системы приходится на Солнце

Масса этой звезды в 330 000 раз превышает массу планеты Земля. Отличаются они и размерами. Если представить Солнце полым, в него можно поместить около 960 000 планет размером схожих с нашей. Диаметр Солнца равен 1 392 684 километров, у Земли — чуть больше 12 тысяч километров.

Температура внутри Солнца 15 миллионов градусов по Цельсию

В ядре Солнца энергия генерируется путем ядерного синтеза — водород превращается в гелий. Если бы не огромная гравитационная солнечная сила, звезда бы взорвалась от огромных температур, возрастающих в ходе реакции. Ядро — самое горячее в Солнце, его температура составляет 15 миллионов градусов по Цельсию, поясняет американское управление по космонавтике. Температура на поверхности звезды достигает 5600 градусов.

Солнце поглотит Землю

Даже после того как солнце сожжет водород, оно будет еще 130 миллионов лет сжигать гелий. За это время звезда расширится до такой степени, что поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Тогда Солнце будет относиться к красным гигантам.

Лето. Солнце. Жара. СС0

Звезда прожила половину ей отведенного

Возраст звезды приблизительно 4,6 миллионов лет. К настоящему моменту Солнце потратило около половины запасов водорода. Этого ему хватит примерно на 5 миллиардов лет.

Части солнца вращаются с различной скоростью

Солнце — это огромная сфера из водорода. Из-за этого различные его части вращаются с разной скоростью. Из-за консистенции звезды одно вращение на экваторе занимает 25 дней, в то время как на полюсах полный оборот может занять 36 дней.

На солнце есть пятна

Солнце обладает очень сильным магнитным полем. Звезда выделяет энергию во время бурь, тогда же возникают солнечные вспышки. Внешне этот процесс ученые видят как солнечные пятна — магнитные линии скручены и вращаются, как торнадо на Земле.

Солнце. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Солнечный свет достигает Земли за восемь минут

От Солнца до нашей планеты приблизительно 150 миллионов километров. Скорость света 300 000 километров в секунду, а значит чтобы достичь ее потребуется восемь минут и 20 секунд. При этом от ядра до поверхности Солнца энергия добирается миллионы лет.

Скорость солнечного ветра 450 километров в секунду

Такой ветер возникает там, где магнитное поле Солнца распространяется с поверхности звезды в космос. Он представляет собой поток заряженных частиц. Ветер проходит через Солнечную систему со скоростью примерно 450 километров в секунду.

Без солнца мы замерзнем

Если солнце погаснет, человечество будет испытывать две глобальные проблемы — гибель растений и сильное похолодание, сообщают ученые НАСА. Без процесса фотосинтеза даже самые крупные деревья погибнут в течении нескольких месяцев. Температура уже в первый год без солнечного света опустится до -100 градусов по Цельсию и остановится на отметке — 160.