Ферменты в помощь. Алтайские ученые изобрели уникальный способ очистки масла с помощью генной инженерии

Ученые ИЦ «Промбиотех» и Российско-американского противоракового центра АлтГУ участвуют в уникальном проекте, аналога которому нет в России. Они получили фермент – рекомбинантную фосфолипазу С, которая может применяться в промышленности для рафинирования растительных масел, в сыроделии, а также производстве биотоплива. Младший научный сотрудник Максим Ширманов рассказал нам подробнее об этом проекте.

Практичная наука

Максим Ширманов работает в ИЦ «Промбиотех» с 2016 года. В числе его профессиональных интересов: промышленная биотехнология, прикладная микробиология и технология производства микробных препаратов.

«Я занимаюсь не только фундаментальной наукой, – отмечает ученый. – Моя работа имеет и прикладное значение (рассчитана на практику — прим. ред)».

Вместе с учеными из Российского-американского противоракового центра команда «Промбиотеха» начала работать над проектом по разработке продуцента и технологии производства рекомбинантной фосфолипазы С.

Проект получил грант губернатора Алтайского края. Дополнительно команду поддерживает промышленный партнер.

Часть исследований Максим Ширманов представил на IV Российском микробиологическом конгрессе, который проходил в Томске с 24 по 29 сентября. Там он выступал с докладом на тему: «Влияние времени культивирования на активность рекомбинантной фосфолипазы С, полученной в системе Bacillus mojavensis».

Растительное масло. pexels.com

Безопасный продукт

- А простыми словами, что такое рекомбинантная фосфолипаза С? - с трудом выговорив название, спрашиваю я.

- Это рекомбинантный белок, который получают генно-инженерным способом, - начинает объяснять ученый. - Бактериальная фосфолипаза С может выступать в качестве реагента для изучения структуры клеточных мембран, например, эритроцитов. Имеет достаточно широкое применение в науке и промышленности. Сам фермент относительно небольшой (28 кДа) белок, может выдерживает нагрев до 100 градусов в течение небольшого времени.

Фермент — это сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, значительно ускоряющие химические реакции в живых системах.

Наиболее белок оказался востребован в пищевой промышленности. Его применяют в рафинировании большинства масел (соевого, пальмового, подсолнечного, рапсового и других), созревании сыров, хлебопекарной промышленности, производстве майонеза и при формировании структурно-механических свойств молока.

Сыр, еда, продукты. pixabay.com/

Отечественный рынок

На сегодняшний день в России отечественной рекомбинантной фосфолипазы С нет. В настоящее время для производства рафинированного растительного масла используется препарат компании Verenium – Purifine™.

Алтайские ученые отмечают, что «ферментное» рафинирование гораздо безопаснее для окружающей среды, чем, скажем, химические способы.

«На производствах чаще всего используют щелочную очистку. Однако щелочь — коварное вещество и может быть опасно для здоровья сотрудников и впоследствии для экологии. По этой причине использование фермента может существенно облегчить труд промышленников», - говорит Максим Ширманов.

- И как скоро мы сможем попробовать масло, очищенное новым способом?

- Пока сложно сказать, когда. Сейчас проект находится на стадии завершения. Подготовлены и поданы несколько заявок на патенты, обнародованы результаты в нескольких публикациях. Отдан опытный образец на промышленное испытание.