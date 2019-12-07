Гастроэнтеролог перечислил разрушающие кишечник продукты

Немецкий профессор и гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал о продуктах, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, пишут РИА Нвости со ссылкой на Focus.de.

Специалист отметил, что из-за неправильного питания со временем могут появиться хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Прежде всего нужно избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада, утверждает гастроэнтеролог.

Кроме того, следует сократить в рационе солонину, копчения, а также колбасные изделия, так как они признаны канцерогенными. При этом медик отметил, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда.

Вредны для кишечника также так называемые плохие жиры, стоит исключить маргарин и майонез.

Отметим, что бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста в числе защищающих слизистую оболочку кишечника продуктов.