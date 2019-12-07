Гастроэнтеролог перечислил разрушающие кишечник продукты

Специалист отметил, что из-за неправильного питания со временем могут появиться хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Прежде всего нужно избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада, утверждает гастроэнтеролог.
Кроме того, следует сократить в рационе солонину, копчения, а также колбасные изделия, так как они признаны канцерогенными. При этом медик отметил, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда.
Вредны для кишечника также так называемые плохие жиры, стоит исключить маргарин и майонез.
Отметим, что бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста в числе защищающих слизистую оболочку кишечника продуктов.