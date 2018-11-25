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Глава «Роскосмоса» хочет проверить, действительно ли американцы были на Луне

Глава «Роскосмоса» рассказал о своих планах проверить факт пребывания американцев на Луне во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет РИА Новости. «Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», — сказал Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства РФ.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства РФ.
government.ru

В «Роскосмосе» прокомментировали высказывание главы корпорации. По словам официального представителя, Рогозин так пошутил.

В начале ноября руководитель «Роскосмоса» заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу. Предполагается, что первую высадку российский космонавт совершит в 2030 году. При этом он отметил, что в настоящее время ни одно государство в мире не имеет возможности реализовать лунную программу в одиночку. В связи с этим Москва рассчитывает на сотрудничество в этой области с коллегами из США.

Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на Луну в 1969 году — это первая в истории человечества высадка на поверхность спутника. Позже зародилась теория «лунного заговора», согласно которой в действительности высадки людей не было, а фотографии и киносъемка — фальсификация.

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