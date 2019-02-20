Голубые камни и деревянные сани: ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа

Археологи выяснили, что голубые камни, из которых состоял внутренний круг Стоунхенджа, древние люди перетащили с двух скальных образований в горах Пресели на западе Уэльса. До 80 камней весом около 2 тонн перевезли из Уэльса с помощью деревянных саней, пишет russian.rt.com .

Ученые уточняют: часть камней — это цветной долерит, который привезли для строительства Стоунхенджа из скального образования, расположенного в 290 км от комплекса.

«Новые открытия приближают нас к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа — почему родина его камней находится так далеко», — считает один из авторов исследования.

По словам ученых, сейчас необходимо выяснить, зачем 5 тысяч лет назад строители везли камни с такого большого расстояния.

Отмечается, что открытие ставит под сомнение популярную теорию о том, что голубые камни доставили в Стоунхендж по морю.