Голубые камни и деревянные сани: ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа

Ученые уточняют: часть камней — это цветной долерит, который привезли для строительства Стоунхенджа из скального образования, расположенного в 290 км от комплекса.
«Новые открытия приближают нас к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа — почему родина его камней находится так далеко», — считает один из авторов исследования.
По словам ученых, сейчас необходимо выяснить, зачем 5 тысяч лет назад строители везли камни с такого большого расстояния.
Отмечается, что открытие ставит под сомнение популярную теорию о том, что голубые камни доставили в Стоунхендж по морю.