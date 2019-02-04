Илон Маск показал, как испытывает маршевый двигатель межпланетной ракеты

Маск рассказал, что с помощью этого двигателя можно будет отправлять космические аппараты к другим планетам. Глава SpaceX сообщил, что первый прожиг двигателя прошел успешно, за это Илон Маск поблагодарил свою команду. Испытания, по словам бизнесмена, провели на заводе в Техасе.

Двигатель Raptor компания разрабатывала в течение нескольких лет, однако в декабре прошлого года Маск сообщил о том, что появилась его новая версия в совершенно новом дизайне. При этом основатель SpaceX выражал надежду на то, что модернизация двигателя приблизит полет к Луне. Маск считает, что такое путешествие возможно в 2023 году, а японский миллиардер Юсаку Маезава уже успел приобрести билеты на облет Луны.

В дальнейшем Маск рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса, где можно будет построить убежище на случай глобальной войны. При этом бизнесмен признал, что такое путешествие сопряжено с большим риском и скорее всего приведет к его гибели.



Двигатель работает на жидком метане и жидком кислороде. Планируется, что его можно будет использовать повторно. В Raptor планируется использовать замкнутую схему с полной газификацией компонентов — такая же используется в российских двигателях, например в РД-180.