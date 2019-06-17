Исследователи рассказали о влиянии томатного сока на здоровье

Чашка томатного сока в день может снизить кровяное давление и уровень холестерина, тем самым сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует из результатов исследований японских ученых.

Добровольцы выпивали чуть менее одного стакана сока в день. Уровень артериального давления у 94 человек с гипертонией или предгипертонией был значительно ниже, чем год назад, среднее систолическое артериальное давление снизилось с 141,2 мм рт. ст. до 137 мм рт. ст. А среднее диастолическое артериальное давление снизилось с 83,3 мм рт. до 80,9 мм рт. <В эксперименте участвовали 184 мужчины и 297 женщин, они пили томатный сок без соли в течение года.>

В начале и в конце исследования специалисты проверяли артериальное давление, уровень триглицеридов, холестерина и уровень глюкозы в крови у добровольцев, пишет «РГ».

Добровольцы не меняли свой образ жизни.

Исследование показало: томаты или томатные продукты могут снижать кровяное давление и уровень холестерина и, таким образом, способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.