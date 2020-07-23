Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука

Из-за китайской миссии к Марсу вспомнили российскую межпланетную станцию, которая утонула

Китай до миссии Tianwen-1 пытался достигнуть Марса с помощью России на утонувшей автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт», пишет Ars Technica.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

«Однако этот космический аппарат не вышел на орбиту, в связи с чем азиатская страна решила действовать самостоятельно», — пишет американское издание.

Исследование Красной планеты является «нелегким делом», успеха в нем достигли только США, совершившие восемь успешных мягких посадок на поверхность Марса, отметило издание.

Земля — Марс

В июле китайская марсианская миссия Tianwen-1 стартовала при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан, пишет Lenta.ru. В том же месяце с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи средней ракеты H-IIA к Красной планете отправился орбитальный зонд Hope Mars из ОАЭ.

«Советский Союз отправил на Марс несколько космических аппаратов, и ни один из них не выжил на поверхности планеты более нескольких секунд. Две попытки совершения мягкой посадки, предпринимавшиеся Европейским космическим агентством, также потерпели неудачу», — пишет издание.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

«Фобос-Грунт»

В ноябре 2011 года российская марсианская миссия «Фобос-Грунт», запущенная при помощи средней украинской ракеты «Зенит-3SLБФ» с космодрома Байконур.

Обе ступени ракеты-носителя «Зенит-2 SБ» отработали штатно, однако маршевая двигательная установка межпланетной станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. В результате вместо 34-месячной межпланетной одиссеи «Фобос-Грунту» выпало два с небольшим месяца летать вокруг Земли

В январе 2012 года сгорела в атмосфере Земли, а ее обломки утонули в Тихом океане.

Выдвигались версии, что станция «Фобос-Грунт» могла случайно попасть под воздействие американского радара.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость