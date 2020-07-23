Из-за китайской миссии к Марсу вспомнили российскую межпланетную станцию, которая утонула

Китай до миссии Tianwen-1 пытался достигнуть Марса с помощью России на утонувшей автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт», пишет Ars Technica.

«Однако этот космический аппарат не вышел на орбиту, в связи с чем азиатская страна решила действовать самостоятельно», — пишет американское издание.

Исследование Красной планеты является «нелегким делом», успеха в нем достигли только США, совершившие восемь успешных мягких посадок на поверхность Марса, отметило издание.

Земля — Марс

В июле китайская марсианская миссия Tianwen-1 стартовала при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан, пишет Lenta.ru. В том же месяце с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи средней ракеты H-IIA к Красной планете отправился орбитальный зонд Hope Mars из ОАЭ.

«Советский Союз отправил на Марс несколько космических аппаратов, и ни один из них не выжил на поверхности планеты более нескольких секунд. Две попытки совершения мягкой посадки, предпринимавшиеся Европейским космическим агентством, также потерпели неудачу», — пишет издание.

Планеты. Марс. Земля ССО

«Фобос-Грунт»

В ноябре 2011 года российская марсианская миссия «Фобос-Грунт», запущенная при помощи средней украинской ракеты «Зенит-3SLБФ» с космодрома Байконур.

Обе ступени ракеты-носителя «Зенит-2 SБ» отработали штатно, однако маршевая двигательная установка межпланетной станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. В результате вместо 34-месячной межпланетной одиссеи «Фобос-Грунту» выпало два с небольшим месяца летать вокруг Земли

В январе 2012 года сгорела в атмосфере Земли, а ее обломки утонули в Тихом океане.

Выдвигались версии, что станция «Фобос-Грунт» могла случайно попасть под воздействие американского радара.