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Кардиолог призвал навсегда отказаться от помидоров

Американский кардиолог Стивен Гандрих написал в книге «Парадокс растений», что помидоры могут навредить здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов, сообщает «Вечерняя Москва».

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Специалист не спорит с тем, что в томатах есть ликопен, который уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей. Однако в помидорах содержатся и лектины, разновидность белков, которые вырабатываются растениями для защиты. Когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.

Кардиолог отметил, что эта разновидность белка уничтожает как вредоносные бактерии, так и здоровые клетки. Помидоры могут вызвать синдром хронической усталости, сыпь на коже, а также негативно влиять на мозговую деятельность.

Специалист называет томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления.

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