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19 декабря
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Кардиолог рассказала об опасностях изменчивости погоды

Быстрая смена погоды и скачки температур могут послужить причинами ухудшения самочувствия. Кардиолог сообщила о симптомах и о том, как можно их облегчить, пишет «Российская газета».

Снег и дождь.
Снег и дождь.
Михаил Хаустов

На изменение погодных условий реагируют те, кто страдает хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, проблемами сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Кардиолог Наталья Нассибулинв сообщила, что снижение атмосферного давления тонко чувствуют, в частности, гипотоники. У больных хроническими заболеваниями могут появляться мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. У аллергиков же при температурных скачках снижается уровень лейкоцитов. Это вызывает аллергические реакции, обостряются инфекционные и простудные осложнения.

При повышенной влажности может ухудшиться состояние астматиков, также повышается риск переохладиться и простудиться.

На организм влияют и магнитные бури: нарушается работа гипофиза, и из-за этого меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, появляются неврозы. Страдает вегетативная нервная система.

«Вечерняя Москва», сообщает что натренировать вегетативную нервную систему несложно. В этом могут помочь походы на массаж, восстановление режима сна, прогулки, а также регулярное питание. Кроме того, можно добавить легкое закаливание.

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