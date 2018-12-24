Кемеровский музей застраховал найденого в Сибири динозавра

В Кузбассе решили застраховать уникальный экспонат местного краеведческого музея — останки ископаемого сибирского пситтакозавра (ящера-попугая). Ископаемое животное относится к рогатым динозаврам: его наросты на челюстях напоминают клюв птицы.

Застрахованный экземляр — самый крупный из найденных в России пситтакозавров. Такие ящеры обитали на территории нынешней Сибири в меловом периоде — ученые установили, что возраст скелета, выставленного сейчас в Кемеровском музее, — 130 млн лет.

Сам скелет нашли в 2014 году во время совместной экспедиции ученых Кемеровского областного краеведческого музея, Палеонтологического института РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук в Чебулинском районе на берегу реки Кии. Эта территория называется Шестаковский археологический комплекс. Здесь еще в 1953 году московский геолог Александр Моссаковский в процессе геосъемки обнаружил небольшой фрагмент скелета ящера неизвестного в ту пору вида. Впоследствии он был назван пситтакозавром сибирским.

Крупнейший из найденных скелетов — 2,3 метра от головы до кончика хвоста — был реконструирован в Москве, где в 2016—2017 годах уникальную находку выставляли в Палеонтологическом музее. А в середине 2017-го ящера-попугая вернули в Кемерово.

Ксения Мамонова,

заведующая отделом природы Кемеровского областного краеведческого музея:

Скелет сибирского пситтакозавра — очень ценная находка не только для нашей области, но и для всей России. Когда в 2017 году динозавр вернулся в наш музей, естественно, был поднят вопрос об обеспечении ему надежной страховой защиты.

Музейные работники обратились в «Росгострах», где на останки ящера выдали специальный полис, который обеспечивает защиту от рисков пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, краж со взломом и противоправных действий третьих лиц. Общая сумма ответственности компании составила 3 млн рублей.

Что находят в Шестаковском археологическом комплексе

Каждый год ученые Кемеровского краеведческого музея выезжают на раскопки в Чебулинский район области. С 2014 по 2018 годы научная экспедиция обнаружила свыше 2 000 образцов. Наиболее значительной находкой сезона 2018 года стали остатки скелета, предварительно определённого как зауропод, титанозавр из группы древних ящеров.