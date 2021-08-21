Кибер-брак. Робот из России «поженил» больше 30 пар на фестивале Geek Picnic

Фестиваль проходит на теплоходе, курсирующем по Москве-реке. Спикер отметил, что браки, заключенные таким образом могут в скором времени стать обыденностью.
«В Москве на научно-популярном фестивале Geek Picnic открылся неожиданный интерактивный элемент: человекоподобный робот Robo-C начал регистрировать браки для всех желающих. Более 30 пар поучаствовали в мероприятии. Человекоподобный Robo-C общается с людьми, отвечает на вопросы, зачитывает условия вступления в брак, а также уточняет, согласны ли жених и невеста на вступление в союз. В случае положительного ответа, робот поздравляет «молодоженов», — пояснил Олег Кивокурцев.Новые технологии и сервисы.СС0
Роботизированный сотрудник ЗАГСа очень похож на человека. У него искусственная кожа, глаза и волосы, а также активная мимика. Он умеет выражать более 600 эмоций.
Справка
Geek Picnic проводится с 2011 года, ежегодно фестиваль объединяет ученых и изобретателей со всего мира, крупнейшие высшие учебные заведения, технопарки и стартапы. Посещаемость фестиваля составляет более 100 тыс. человек в год.