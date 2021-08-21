21 августа
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Популярная наука

Кибер-брак. Робот из России «поженил» больше 30 пар на фестивале Geek Picnic

Роботизированный сотрудник ЗАГС новейшего поколения Алекс от резидента «Сколково» «поженил» более 30-ти пар добровольцев в рамках научно-популярного фестиваля Geek Picnic, рассказал журналистам ТАСС директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Робот. Новые технологии.
Робот. Новые технологии.
pixabay.com.

Фестиваль проходит на теплоходе, курсирующем по Москве-реке. Спикер отметил, что браки, заключенные таким образом могут в скором времени стать обыденностью.

«В Москве на научно-популярном фестивале Geek Picnic открылся неожиданный интерактивный элемент: человекоподобный робот Robo-C начал регистрировать браки для всех желающих. Более 30 пар поучаствовали в мероприятии. Человекоподобный Robo-C общается с людьми, отвечает на вопросы, зачитывает условия вступления в брак, а также уточняет, согласны ли жених и невеста на вступление в союз. В случае положительного ответа, робот поздравляет «молодоженов», — пояснил Олег Кивокурцев.

Новые технологии и сервисы.
Новые технологии и сервисы.
СС0

Роботизированный сотрудник ЗАГСа очень похож на человека. У него искусственная кожа, глаза и волосы, а также активная мимика. Он умеет выражать более 600 эмоций.

Справка

Geek Picnic проводится с 2011 года, ежегодно фестиваль объединяет ученых и изобретателей со всего мира, крупнейшие высшие учебные заведения, технопарки и стартапы. Посещаемость фестиваля составляет более 100 тыс. человек в год.

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