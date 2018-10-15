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15 октября
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30

Китайские ученые нашли в янтаре самую древнюю в мире улитку

Ученые из Китая нашли законсервировавшуюся в бирманском янтаре улитку, которой примерно 99 миллионов лет. Исследователи полагают, что древнее брюхоногое еще было живым в момент затвердевания минерала.

Улитка Ахатина.
Улитка Ахатина.
Открытые источники.

Ученых удивило и порадовало то, что у улитки хорошо сохранились мягкие ткани. Ее отнесли к семейству циклофорид. Длина тела найденного моллюска — около шести миллиметров, размер раковины — почти пять миллиметров. Эти данные указывают на молодой возраст особи при консервации.

По мнению исследователей, вытянутая форма тела найденной улитки указывает на то, что она пыталась сбежать из смолы. Это говорит о том, что на момент консервации брюхоногое было живым. Благодаря последнему факту мягкие ткани особи сохранились так хорошо, сообщает Life.

Улитки.
Улитки.
avito.ru

Примечательно, что брюхоногие редко встречаются в янтаре. За время его промышленной добычи в шахтах Мьянмы (бывшая Бирма) были найдены многочисленные остатки членистоногих и растений, но не древние улитки.

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