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Китайцы провели первый в истории человечества биологический эксперимент на Луне

Доставленные на обратную сторону Луны при помощи китайского космического аппарата «Чанъэ-4» семена хлопка дали первые всходы. Это первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Луна.
Луна.
СС0

На снимках с аппарата видно, что на имеющихся семенах хлопчатника появились ростки. Для эксперимента отобрали образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Сообщается, что семена должны иметь способность адаптироваться к условиям лунной поверхности: низкой гравитации, радиации, сильным перепадам температур, а также к суровым условиям окружающей среды.

Пока неизвестно, каким образом биологические образцы получают воду и кислород, пишет ТАСС.

Лунный аппарат «Чанъэ-4» запустили с космодрома Сичан 8 декабря. Основная задача проекта заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли.

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