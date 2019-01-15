Китайцы провели первый в истории человечества биологический эксперимент на Луне

На снимках с аппарата видно, что на имеющихся семенах хлопчатника появились ростки. Для эксперимента отобрали образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Сообщается, что семена должны иметь способность адаптироваться к условиям лунной поверхности: низкой гравитации, радиации, сильным перепадам температур, а также к суровым условиям окружающей среды.
Пока неизвестно, каким образом биологические образцы получают воду и кислород, пишет ТАСС.
Лунный аппарат «Чанъэ-4» запустили с космодрома Сичан 8 декабря. Основная задача проекта заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли.