Миллиардер из США запустил первый скоростной туннель для автомобиля

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под городом Хортон в округе Лос-Анджелес. Протяженность туннеля составила почти 2 км, он расположен на глубине 6−12 м и ведет от одного из шоссе города к аэропорту. А перемещается по туннелю автомобиль, превратившийся в поезд. Об этом сообщает научно-популярный сайт naked-science.ru.

18 декабря Илон Маск, миллиардер, основатель «Скучной компании» (это дословный перед ее названия — The Boring Company), на пресс-конференции в городе Хоторн (Калифорния) рассказал об открытии первого подземного туннеля, который построила его команда.

Более того, он продемонстрировал, как по нему будут перемещаться автомобили. И даже разрешил журналистам прокатиться внутри на Tesla Model X.

Длина тестового туннеля — 1,6 километра, размер внутреннего диаметра — 3,6 метра. По словам Маска, такие туннели меньше и дешевле тех, что строят для метро. На постройку его туннеля ушло 10 млн долларов, включая работы по прокладке, устройство внутренней инфраструктуры, освещение, системы безопасности, вентиляцию и видеонаблюдение.

Маск считает, что из таких туннелей можно выстраивать целые подземные магистрали со стратегическими точками выхода. Для поездки по ним автомобилям понадобятся специальные рельсовые колеса, которые были установлены на Tesla Model X во время демонстрации.

С ними скорость передвижения по туннелю составит 241 километр в час. Для выезда из туннеля можно использовать скаты, спирали или лифты, в зависимости от наличия свободного места.

Илон Маск сказал, что в компании долго думали, как приспособить машину к передвижению по туннелю, и поначалу предполагали поставить ее на «коньки», но это решение выглядело слишком сложным, и они отказались от него в пользу колес.

Бизнесмен заверил, что их система не станет допускать внутрь исключительно машины Tesla, а будет доступна для всех самоуправляемых электромобилей, соответствующих стандарту. Кроме того, он напомнил, что компания собирается развивать общественный транспорт внутри этой сети и он будет иметь приоритет перед частными автомобилистами.

Илон Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер — его состояние в 2018 году превысило 20 млрд долларов. По сведениям Википедии, он сооснователь компании PayPal, основатель, совладелец, гендиректор и главный инженер компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.