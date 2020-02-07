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Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы

Аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров, пишут «Известия» со ссылкой на директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Девушку атаковали комары в Кулундинской степи. 25 августа 2018 года.
Девушку атаковали комары в Кулундинской степи. 25 августа 2018 года.
www.instagram.com/ksenija_ermakova

Ученый пояснил, что от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться. При этом нарушается пищевая цепь, поскольку личинки комаров — часть рациона питания рыб.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — отметил Данилов-Данильян.

По его словам, из-за глобального потепления замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, и такое «нарушение стабильности сказывается на всех организмах».

В целом потепление может негативно сказаться на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг), объяснил научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Кузьмин.

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