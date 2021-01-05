«Кротовые норы» в отдаленные уголки Вселенной обнаружили российские ученые

Как передает РИА Новости, об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Society.
Ученые полагают, что теоретически космический корабль способен пройти через подобные «порталы» или «кротовые норы». Но при этом высокий уровень радиации в этих порталах не даст экипажу шанса на выживание.
Один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, подчеркивает, что ученые мало продвинулись в изучении «кротовых нор». Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли. Это расстояние в данный момент является недостижимым для человека.