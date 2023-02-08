Лечение пневмонии, ягодки и ГЛОНАСС. Пять алтайских ученых, которые дали российской науке нечто новое

Галазин Виктор Федорович

Кандидат технических наук родился в 1947 году в Алтайском крае. Виктор Федорович был одним из создателей навигационной системы спутников ГЛОНАСС, которую в 2009 году назвали «событием года».

Также Виктор Галазин — заслуженный работник геодезии и картографии, лауреат государственной премии, профессор Академии военных наук России. Среди его наград — Государственная премия РФ в области науки и техники за работу «Система геодезических параметров Земли для обороны страны и гражданского пользования».