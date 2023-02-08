Лечение пневмонии, ягодки и ГЛОНАСС. Пять алтайских ученых, которые дали российской науке нечто новое

Кандидат технических наук родился в 1947 году в Алтайском крае. Виктор Федорович был одним из создателей навигационной системы спутников ГЛОНАСС, которую в 2009 году назвали «событием года».
Также Виктор Галазин — заслуженный работник геодезии и картографии, лауреат государственной премии, профессор Академии военных наук России. Среди его наград — Государственная премия РФ в области науки и техники за работу «Система геодезических параметров Земли для обороны страны и гражданского пользования».
Михаил Тимофеевич родился в селе Курья Алтайского края в 1919 году. После окончания учебы в танковой школе Калашников разработал прибор для боевых машин — регистратор количества выстрелов из танковой пушки. За это изобретение Георгий Жуков вручил ему именные часы.
Также за один из наиболее совершенных образцов оружия в 1949 году Калашникову присвоили звание лауреата Сталинской премии первой степени. Последующие годы конструктор оружия занимался усовершенствованием автомата АК-47.
Калашникову присвоены звания Лауреата Сталинской, Ленинской и Государственной премий, а также звание Героя РФ.
Ида Калинина родилась в 1926 году в Горно-Алтайске. Вся ее карьера была связана с Алтайским краем. Калинина работала научным руководителем по селекции и интродукции 14 плодовых и ягодных культур, и под ее руководством было выведено более 250 сортов — яблони, вишни, облепихи, смородины, калины и жимолости.
В 1986 году Калинина участвовала в работе 41 сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2000 году Международный биографический центр (Кембридж, Англия) включил ее имя в справочник 2000 OUTSTANDIN GSCHOLARSOFTHE 21 CENTURY.
Географ родился в 1936 году в селе Куяча Алтайского края. Среди его заслуг — основание географического факультета в Алтайском государственном университете, организация Лаборатории инженерной гляциологии, работы по созданию Минобороны СССР.
Еще Ревякин развил новое направление в географии Сибири — рациональное природопользование. На волне перемен в конце 1980-х ученый принял активное участие в борьбе за организацию Минприроды, Катунского биосферного заповедника, выступал против строительства Катунской ГЭС.
Доктор медицинских наук родился на Украине, но учился на лечебном факультете Алтайского государственного медицинского института. За исследования трансплантации легких он получил докторскую степень.
С участием Шойхета в России разработали стандарты оказания медицинской помощи на этапах медицинской службы от фельдшерско-акушерского пункта до краевых лечебных учреждений.
Также ученый создал научную школу, которая сформировала концепцию развития деструктивных заболеваний легких, программы лечения тяжелой пневмонии, острого абсцесса, гангрены легких.
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