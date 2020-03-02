Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Первые фактор— избыточный вес. Эксперт отметила, что жировая ткань депонирует эстрогены. Это женский гормон, избыток которого в некоторых случаях становится канцерогеном.

Второй фактор риска —психоэмоциональная неустойчивость, стрессовые или острые ситуации. По словам Надежды Рожковой, они очень вредны, потому что сразу меняют гормональный баланс.

Третий фактор — наследственность. Маммолог советует сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают за противоопухолевый белок.

Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает, и этого белка становится в два раза меньше. Он даёт риск в 80%. Один путь — это удалять молочные железы. Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами, — сказала эксперт.