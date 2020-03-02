Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Первые фактор— избыточный вес. Эксперт отметила, что жировая ткань депонирует эстрогены. Это женский гормон, избыток которого в некоторых случаях становится канцерогеном.
Второй фактор риска —психоэмоциональная неустойчивость, стрессовые или острые ситуации. По словам Надежды Рожковой, они очень вредны, потому что сразу меняют гормональный баланс.
Третий фактор — наследственность. Маммолог советует сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают за противоопухолевый белок.
Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает, и этого белка становится в два раза меньше. Он даёт риск в 80%. Один путь — это удалять молочные железы. Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами, — сказала эксперт.
При этом Рожкова добавила, что существуют показатели, на которые нельзя повлиять. Например, пол, возраст, экология. Однако не стоит забывать о факторах, с которыми можно бороться.
Напомним, ранее ученые рассказали о наиболее устойчивой к раку группе крови.