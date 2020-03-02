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Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислила основные факторы развития рака груди.

Женщина, грудь.
Женщина, грудь.
СС0

Первые фактор— избыточный вес. Эксперт отметила, что жировая ткань депонирует эстрогены. Это женский гормон, избыток которого в некоторых случаях становится канцерогеном.

Второй фактор риска —психоэмоциональная неустойчивость, стрессовые или острые ситуации. По словам Надежды Рожковой, они очень вредны, потому что сразу меняют гормональный баланс.

Третий фактор — наследственность. Маммолог советует сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают за противоопухолевый белок.

Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает, и этого белка становится в два раза меньше. Он даёт риск в 80%. Один путь — это удалять молочные железы. Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами, — сказала эксперт.

При этом Рожкова добавила, что существуют показатели, на которые нельзя повлиять. Например, пол, возраст, экология. Однако не стоит забывать о факторах, с которыми можно бороться.

Напомним, ранее ученые рассказали о наиболее устойчивой к раку группе крови.

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