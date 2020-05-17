Маскирующий танки под сугробы наноматериал создали в России

Материал разработали в холдинг «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».
«В данный момент предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Уже выпущена опытная партия», — рассказали в холдинге.
В компании подчеркнули, что 3,5−4 раза снижается дальность обнаружения замаскированной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника.
Материал, как отметили в «Росэлектронике», долговечен и стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
Кроме того, материал имеет коэффициент отражения 0,5% - поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, при этом отраженная волна не позволяет определить и распознать замаскированный объект.