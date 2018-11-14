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14 ноября
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На Алтае нашли бактерии, которые запасают энергию света

Российские ученые обнаружили в соленом озере Кулундинской степи на Алтае новый род бактерий, которые могут запасать энергию света, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ имени М. В. Ломоносова.

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

Найденный штамм бактерий принадлежит к новому виду и роду. Ученые назвали организм Cyclonatronum proteivorans. У него также есть неформальное название — Омега. Так его прозвали за возможность изменятся от длинных нитей до форм, напоминающих греческую букву.

«Ценность открытой бактерии заключается в ее способности производить энергопреобразующий белок, запасающий энергию света», — говорится в сообщении.

Этот белок с энергетическими функциями при таких свойствах может представлять большую ценность в промышленности и в научной отрасли, пояснила Мария Мунтян, автор исследования, старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ.

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