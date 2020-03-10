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На Алтае натуралист выследил редкую сову и заснял моменты ее охоты

Натуралист из Заринска Алтайского края обнаружил на снегу следы охоты довольно редкой птицы — бородатой неясыти (совы). Он не без труда выследил ее. И сумел сфотографировать, сообщает группа в соцсети «Усынови заказник».

Бородатая неясыть - редкая сова.
Бородатая неясыть - редкая сова.
Сергей Замков, "Усынови заказник" (ВК).

Фотографии сделал натуралист Сергей Замков в окрестностях Заринска в середине февраля — о своей удачной фотоохоте он рассказал программе «Усынови заказник».

«В 8 километрах от Заринска на берегу реки Аламбай я увидел на снегу следы совиных охот. Отпечатки крыльев были настолько крупными, что я предположил, что это охотится бородатая неясыть и начал поиски. На третий день поисков мне наконец-то повезло», — рассказал Сергей.

Вообще, бородатая неясыть относится к охраняемым видам. Это крупная сова: длина тела достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 метров. Питается она, в основном, мелкими грызунами. По данным финских орнитологов одна сова за шесть летних месяцев добывает около 700 мышей и полевок.

Охотится она чаще всего из засады, сидя на дереве и внимательно наблюдая, а главное, прислушиваясь к тому, что происходит.

Сова по слуху определяет жертву, даже если она находится не на поверхности, а на глубине до 30 сантиметров под снегом или под землей. Затем слетает с ветки и молниеносно когтями хватает добычу, рассказывает сайт «Московского зоопарка».

Картинку такой охоты на снегу и сфотографировал Сергей Замков. Фото опубликовала программа «Усынови заказник» в соцсети «ВКонтакте».

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