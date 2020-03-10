На Алтае студентка нашла в пещере кости мамонта и зубы древней лошади

Студентка АлтГУ Светлана Агафонова обнаружила в Большой Ханхаринской пещере, расположенной в Краснощековском районе края, многочисленные кости вымерших и ныне живущих видов животных, сообщила пресс-центр Тигирекского заповедника. Среди находок, в частности, предположительно кости мамонта и шерстистого носорога.

У студентки АлтГУ были две задачи в пещере Большой Ханхаринской: собрать окаменелости и посчитать летучих мышей.

Окаменелостей в пещере оказалось много. Светлана Агафонова нашла предположительно кости и зубы лошади (дикой кабалоидной и Оводова), шерстистого носорога, мамонта, пещерной гиены (вымерших видов животных), а также бурого медведя, волка, лисы, корсака, марала, косули (ныне живущих видов).

Мамонты вымерли около 11 тыс. лет назад, шерстистые носороги — 8−14 тыс. лет назад, пещерные гиена — 11−14 тыс. лет назад.

Но, конечно, все находки надо детально исследовать и обработать для их сохранности — промыть и проклеить.

Что касается летучих мышей в пещере, то анализом их численности и видового состава займётся научный сотрудник Тигирекского заповедника Ирина Баева.