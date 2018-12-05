На Алтае в Денисовой пещере обнаружили древнюю диадему

В Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили крупный фрагмент диадемы возрастом около 45−50 тысяч лет, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН. Она выполнена из бивня мамонта.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.

«По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что диадема была сломана при использовании. Об утилитарном использовании головного обруча эпохи палеолита говорят следы ношения. Диадема не украшена орнаментом, найденный фрагмент довольно крупный — от затылка до лицевой части виска с отверстием для завязывания шнурка на затылке.

Ранее в Денисовой пещере уже находили фрагменты налобного участка орнаментированной диадемы. Ученые пришли к выводу, что древние обитатели пещеры носили эти головные обручи на протяжении многих тысячелетий.

Древнейшие диадемы — это редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире. Найденный фрагмент подтверждает, что денисовцы умело использовали такие приемы обработки бивня, как строгание, размачивание, выгибание, шлифовка, полировка, сверление.