На оборудование для «новосибирского коллайдера» потратят 8,9 млрд рублей

В Новосибирске выбрали подрядчика для изготовления, поставки и пусконаладки оборудования ускорительного комплекса «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), сообщает « Коммерсант Сибирь ».

СКИФ — флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», который предполагает создание современного источника синхротронного излучения.

Напомним, еще в 2017 году сообщали, что российские физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири.

«Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика для изготовления, поставки и пусконаладки оборудования ускорительного комплекса Центра коллективного пользования „Сибирский кольцевой источник фотонов“ (ЦКП „СКИФ“). Госзаказчик — Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН», — отмечает издание.

Начальная стоимость госконтракта — 8,9 млрд руб. На конкурс подали одну заявку — от Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.

С единственным участником заключат госконтракт. Лимит финансирования на 2021 год составляет 2,1 млрд руб., на 2022 год — 2,4 млрд, на 2023 год — 4,3 млрд.

Выполнить все работы по контракту генподрядчик должен к 15 декабря 2023 года. Общие инвестиции в проект из федерального бюджета — 37 млрд рублей.

Срок ввода в эксплуатацию объекта — 2024 год, включая создание в 2023 году источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции, а в 2024 году — шести станций.