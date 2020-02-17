NASA показало самые высокие облака, назвав их «открыткой с края космоса»

Аэрокосмическое агентство отметило, что фото было сделано на высоте почти 433 км над южной частью Тихого океана.
В сообщении говорится, что серебристые облака — самые высокие в атмосфере нашей планеты. Их также называют «ночными светящимеся облаками».
«Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их», — поясняет NASA.
Облака образуются в мезосфере Земли на высоте 76−85 километров. Увидеть их можно в летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.