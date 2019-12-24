Науке стало известно, почему человечество скоро сильно поглупеет

Сотрудники Университета Колорадо в Боулдере выяснили в ходе исследования, что повышение уровня СО2 в воздухе действительно негативно влияет на когнитивные способности людей.
Кроме того, ученые подтвердили, что высокий уровень диоксида углерода плохо влияет на обучаемость. Это, правда, было известно и раньше, но считалось, что достаточно проветрить помещение — и проблема решена.
«Теперь оказалось, что если уровень углекислого газа в воздухе планеты продолжит расти, то нас ждет общее и довольно ощутимое снижение интеллекта», — говорят авторы исследования.
Причем ученые склоняются к мысли, что интеллект человечества будет снижаться в любом случае.
Если уровень эмиссии CO2 удастся снизить, то к 2100 году падение интеллекта составит двадцать пять процентов. Если же выбросы CO2 останутся на нынешнем уровне, то падение интеллекта человечества к концу столетия будет на уровне пятидесяти процентов.
В общем, человечество неизбежно поглупеет, и все дело в углекислом газе. Другой вопрос, заметит ли оно эти изменения?
Кстати, ученые знают выход: надо перестать выбрасывать в атмосферу такой объём углекислого газа. Начать сокращать выбросы надо, видимо, срочно, а то к 2100 году можем уже и не сообразить, что делать.