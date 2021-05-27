Назван невероятный способ нанести ядерный удар по России из космоса

В зарубежном издании отметили, что ядерный удар по России из космоса можно нанести лишь при одном «невероятном сценарии».
«X-37B существует в единственной модификации и сейчас не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80», — уверен автор статьи.
После модернизации космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.
«Однако единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить», — пояснили в зарубежном издании.
В материале отметили, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария — вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность нанести более массивный удар.
Впрочем, как отметил автор, в России «увидят приближающийся космический аппарат», поэтому не существует реального способа «нанести внезапный ядерный удар и избежать возмездия».