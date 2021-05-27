27 мая 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Назван невероятный способ нанести ядерный удар по России из космоса

Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Popular Mechanics.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

В зарубежном издании отметили, что ядерный удар по России из космоса можно нанести лишь при одном «невероятном сценарии».

«X-37B существует в единственной модификации и сейчас не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80», — уверен автор статьи.

После модернизации космолет сможет вместить не более трех боеприпасов.

«Однако единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить», — пояснили в зарубежном издании.

В материале отметили, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария — вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность нанести более массивный удар.

Впрочем, как отметил автор, в России «увидят приближающийся космический аппарат», поэтому не существует реального способа «нанести внезапный ядерный удар и избежать возмездия».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость