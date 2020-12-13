Назван способ, как уничтожить коронавирус за две минуты

В школе общественного здравоохранения Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) провели исследование и выяснили, что зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует вирус на 99,9% в течение двух минут.

Доктор Мария Райан отмечает, что предварительные лабораторные и клинические результаты исследования выглядят весьма многообещающе.