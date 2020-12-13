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Назван способ, как уничтожить коронавирус за две минуты

Способ, который почти мгновенно позволяет уничтожить коронвирус, назвали ученые, передает ТАСС.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В школе общественного здравоохранения Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) провели исследование и выяснили, что зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует вирус на 99,9% в течение двух минут.

Доктор Мария Райан отмечает, что предварительные лабораторные и клинические результаты исследования выглядят весьма многообещающе.

«Чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения. Паста и жидкость для полоскания рта дополняют такие средства индивидуальной защиты, как защитные маски, социальная дистанция и частое мытье рук», — также заявила она.

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