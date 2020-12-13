Назван способ, как уничтожить коронавирус за две минуты

В школе общественного здравоохранения Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) провели исследование и выяснили, что зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует вирус на 99,9% в течение двух минут.
Доктор Мария Райан отмечает, что предварительные лабораторные и клинические результаты исследования выглядят весьма многообещающе.
«Чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения. Паста и жидкость для полоскания рта дополняют такие средства индивидуальной защиты, как защитные маски, социальная дистанция и частое мытье рук», — также заявила она.