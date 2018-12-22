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Названа причина возникновения хронической усталости

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили одну из причин синдрома хронической усталости (СХУ). Он может быть следствием гиперактивности иммунной системы, сказано в журнале Psychoneuroendocrinology, пишут «Известия».

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СС0

Исследователи утверждают, что на сегодняшний день сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены. Однако специалисты давно предполагали, что у болезни есть не только психологическая основа, потому что симптомы СХУ зачастую проявлялись у пациентов после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.

Команда под руководством профессора Кармине Парианта пришла к выводу, что такое возможно в случае иммунной системы, склонной к гиперреакции. Ученые считают, что этот фактор обусловлен генетически.

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