Названы катастрофические последствия ядерной войны между Россией и США

По информации специалистов, последствия такого столкновения станут катастрофой для всего мира. Ученые заявляют, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и выброс в атмосферу порядка 147 млн тонн сажи, которая, сбившись в облака не позволит солнечному свету достигать поверхности Земли. Средняя температура может упасть на девять градусов.
Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму, — приводит выдержку из статьи Daily Mail.
Эксперты прогнозируют: для того чтобы тучи из сажи рассеялись, потребуется семь лет, а еще три года уйдет на восстановление нормального уровня света.
Кроме того, ядерная война приведет к изменению температуры воды в экваториальной части Тихого океана, а также спровоцирует сильные муссоны. Все это также заметно повлияет на мировой климат.
Специалисты призывают ядерные державы активнее проводить разоружение и помнить о катастрофических последствиях ядерного противостояния.