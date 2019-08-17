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Названы катастрофические последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для этих стран, а также погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. Об этом сообщают американские ученые, пишут «Известия» со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СС0

По информации специалистов, последствия такого столкновения станут катастрофой для всего мира. Ученые заявляют, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и выброс в атмосферу порядка 147 млн тонн сажи, которая, сбившись в облака не позволит солнечному свету достигать поверхности Земли. Средняя температура может упасть на девять градусов.

Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму, — приводит выдержку из статьи Daily Mail.

Эксперты прогнозируют: для того чтобы тучи из сажи рассеялись, потребуется семь лет, а еще три года уйдет на восстановление нормального уровня света.

Кроме того, ядерная война приведет к изменению температуры воды в экваториальной части Тихого океана, а также спровоцирует сильные муссоны. Все это также заметно повлияет на мировой климат.

Специалисты призывают ядерные державы активнее проводить разоружение и помнить о катастрофических последствиях ядерного противостояния.

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