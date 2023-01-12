Не учи ученого. Почему сотни миллионов рублей проплывают мимо алтайской науки

Почему научно-исследовательские институты (НИИ) Алтайского края не участвуют в госпрограммах, по которым выделяются десятки миллиардов, и есть ли шанс это изменить, разбирался altapress.ru.

Алтайские ученые доказали…

К 2022 году Алтайский край подошел с хорошими показателями в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, заняв в нем 27 место.

В первую тридцатку вошли все регионы Сибирского федерального округа, за исключением нацреспублик — Тывы, Алтая и Хакасии.

3 место — Томская область;

6 место — Новосибирская область;

15 место — Кузбасс;

20 место — Омская область;

21 место — Иркутская область;

25 место — Красноярский край;

27 место — Алтайский край.

Тем не менее, алтайская наука все равно оказалась частично отрезана от федерального финансирования. В частности, от грантов на обновление приборной базы по нацпроекту «Наука и университеты».

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Деньги есть , но вы держитесь

В 2022 году 205 научных и образовательных организаций России получили на обновление приборной базы 11,8 млрд рублей. В среднем, это около 57,5 млн рублей на каждое учреждение. Объем финансирования программы на 2023 год превышает 16 млрд рублей.

По данным минобразования Алтайского края, в регионе насчитывается 15 НИИ. Если бы все они имели возможность участвовать в вышеуказанной грантовой программе, то совокупный объем привлеченных средств мог бы составить более 850 млн рублей. Хотя, с увеличением числа участников средний размер гранта, разумеется, уменьшится, а итоговая сумма окажется скромнее.

Впрочем, Алтайскому краю в текущем году все равно не достанется ничего. Дело в том, что подавать заявки на такие гранты могут лишь научные учреждения первой категории. На Алтае же таких нет — все НИИ на территории края относятся ко второй категории.

Ученый за микроскопом. pixabay.com.

Вторым — шанс

Казалось бы, на этом можно было поставить точку, однако 20 сентября новым президентом РАН стал Геннадий Красников. Одним из пунктов его предвыборной программы выступала как раз отмена категорирования академических институтов и ВУЗов.

2 ноября он заявил, что это произойдет «в ближайшее время» — по его словам, с правительством уже достигнуты все необходимые договоренности, в настоящее время ведется работа по оформлению документации.

Спустя два месяца новостей об отмене так и не появилось, но бюрократические процедуры могут длиться долго, поэтому отчаиваться пока рано. Хотя негативные тенденции тоже есть.

Геннадий Красников. new.ras.ru.

Режут по живому

В самом конце уходящего года — 29 декабря — Всероссийский профсоюз работников РАН направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем ученые выражают тревогу в связи с сокращением финансирования российской науки.

Расходы федерального бюджета на гражданские исследования с 2023 по 2025 годы планировалось снизить в номинальном выражении на 17%. Расходы на фундаментальные исследования — с 253 млрд рублей в 2023 году до 232 млрд рублей в 2025 году.

По мнению профсоюза, ситуация в научной сфере России развивается по негативному сценарию. Поэтому организация просит увеличить объем финансирования гражданской науки (в первую очередь, фундаментальных исследований) в 2023 году до 383 млрд рублей.

Письмо. pixabay.com.

Минфин — против

За экономию выступает министерство финансов, которое уповает на то, что в науку будет вкладываться бизнес. Однако ученые указывают на то, что за много лет этого так и не произошло.

«В ближайшие годы в условиях неопределенности очень сложно рассчитывать на резкий рост вложений российского бизнеса в исследования и разработки, тем более нельзя рассчитывать на бизнес в вопросах вложения средств в фундаментальную науку», — гласит текст обращенного к президенту РФ письма.

Карты и купюры unsplash.com

Мировая практика

Профсоюз РАН отмечает, что мировая практика не знает примеров опережающего научно-технологического развития, не сопровождающегося ростом внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе ростом бюджетных расходов на научные исследования.

Лидирующие в научной сфере государства в настоящее время наращивают расходы на исследования и разработки. Доля российского же ВВП в затратах на исследования и разработки осталась на уровне 2010 года и даже немного снизилась — с 1,13 до 1,1%.

Между тем, за это десятилетие страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) нарастили такие расходы с 2,3% до 2,68% ВВП, в США — с 2,74% до 3,4%, в Китае — с 1,71% до 2,4%.

Глобус. Страны мира. СС0

Опасный тренд

Численность исследователей в России с 2014 по 2020 год снизилась с 445 до 397 тысяч человек. В то же время в Британии их число выросло с 277 до 316 тысяч человек, во Франции — с 272 до 322 тысяч человек.

В профсоюзе РАН делают вывод, что при сохранении нынешних тенденций к 2030 году РФ по численности исследователей обгонят не только КНР, США, Япония, Германия и Южная Корея, но еще и Британия с Францией.

Статистика , график. СС0

Надежда умирает последней

Несмотря на все тревожные вести с полей финансирования российской фундаментальной науки, надежда на то, что опасения, высказываемые профсоюзом РАН, будут все же услышаны главой государства, есть.

Ведь 25 апреля 2022 года Владимир Путин лично подписал указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». С урезанием финансирования такой шаг явно не вяжется.

Владимир Путин. kremlin.ru

Что же касается отмены категорирования научных учреждений, то здесь остается верить Геннадию Красникову, который не говорил, что это может произойти когда-нибудь, а конкретно сообщил, что категории точно отменят в ближайшее время.

И даже если в Алтайский край придут не сотни миллионов, а хотя бы десятки, то и это местной науке может серьезно помочь.