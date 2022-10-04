4 октября
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Нобелевскую премию получил исследователь денисовцев, чьи останки обнаружили в Алтайском крае

Шведский биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию физиологии или медицине за исследование эволюции человека. Он изучал денисовцев.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края
Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края
altapress.ru

Паабо изучал древних людей, чьи останки обнаружили в Денисовской пещере (Алтайский край).

Вместе с командой исследователь изучил фрагмент кости фаланги детского пальца денисовского человека. Его нашли в 2008 году в Денисовского пещере.

С помощью исследования удалось выяснить, что ДНК денисовцев отличается от ДНК современного человека.

Это значит, что денисовский человек — другой и уже вымерший вид людей.

Также в результате исследования выяснилось, что 500 тыс. лет назад неандертальцы и денисовцы отделились от Homo sapiens.

Человеческие роды развивались по-разному, но до наших дней дожил только один — Homo Sapiens.

Сванте Паабо — шведский биолог, специалист по эволюционной генетике. Он внес огромный вклад в развитие палеогенетики. Науки, которая изучает и реконструирует геномы живших в древности организмов. Нобелевскую премию в 2022 году ему дали за исследование «генома вымерших гомининов и исследование эволюции человека».

Ранее Денисова пещера на Алтае стала еще ближе к включению в список ЮНЕСКО.

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